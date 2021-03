Línea editorial: "¿Un nuevo New Deal?"

Con la aprobación de la primera gran medida legislativa de la era Biden EE. UU. da un salto cualitativo en su respuesta a la crisis. Estos casi dos billones de dólares, unidos a los dos paquetes de 2019, elevan la suma al 27% del PIB, porcentaje solo superado por Japón. Cierto que EE. UU. carece de un Estado del bienestar como el europeo y que al inicio de la crisis permitió la destrucción masiva de empleos. Pese a todo, podríamos estar ante un viraje de fondo. Si en 1981 decía Reagan que el gobierno no es “la solución” a los problemas, sino “el problema” mismo, la salida a la crisis de 2008 demostró las bondades de un plan de estímulos bien diseñado.

Europa, que tiró de austeridad, ha rectificado esta vez, pero sus cifras quedan muy lejos. Ahí surgen las dudas: en si la cuantía es excesiva y puede generar más que un repunte puntual de la inflación. El conjunto de la economía global se beneficia ahora del rebote de la economía de EEUU, pero un recalentamiento podría provocar efectos no deseados. Tampoco es buena la ruptura del entendimiento bipartidista. El consenso favorece el sentido común, que dicta que a veces es necesario gastar más, pero que para eso antes ha habido que ahorrar. Y tampoco, obviamente, da igual gastar de un modo u otro. Si el New Deal de Roosvelt, referente para Biden, trajo prosperidad, no fue gracias al endeudamiento, sino a la modernización de la economía, que absorbió con creces ese efecto.