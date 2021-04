Línea editorial: "Nuevo desprecio de Erdogan a la Unión Europea"

No hubo error de protocolo en el desplante del presidente de Turquía a Ursula von der Leyen. El feo gesto de Erdogan al relegar a la presidenta de la Comisión a un sillón apartado, mientras se sentaba con el presidente del Consejo, Charles Michel, es su última muestra de autoritarismo populista, pero también de las debilidades de la propia UE. Michel pudo haberse plantado. Y la Comisión pudo haber reaccionado de forma mucho más enérgica. La realidad, sin embargo, es que la delegación comunitaria llegó a Ankara en una posición de extrema debilidad.

No hay acuerdo entre los Veintisiete sobre cómo responder a las provocaciones turcas a Grecia y Chipre. Y Europa necesita continuidad en el acuerdo por el que Turquía frena la llegada de migrantes y refugiados a cabio de 6.000 millones de euros. Pocas lecciones en derechos humanos puede dar en esa situación Bruselas.

Y Erdogan lo puso en evidencia con su desprecio a Von der Leyen, que tenía la intención de afearle la retirada turca de la Convención Europea para la Prevención de la Violencia Doméstica y contra las Mujeres. La actitud del líder islamista no es, sin embargo, distinta a la de otros dirigentes autocráticos, que muestran indisimuladamente su desprecio a Bruselas. Pero ya no hay excusas que valgan. Los Veintisiete deben dar más autoridad a las instituciones comunitarias. Y si no, que al menos dejen de exponerlas a bochornos diplomáticos.