Línea editorial: "Más Europa"

Donald Trump ya es oficialmente el candidato de los republicanos a las elecciones presidenciales de noviembre. Después del atentado del pasado fin de semana ha hecho un llamamiento a la unidad. Las encuestas dicen que tiene muchas posibilidades de volver a la Casa Blanca. Una de las decisiones que más explican lo que quiere hacer Trump es la designación de J.D. Vance como aspirante a vicepresidente. Vance ha sembrado dudas sobre la continuidad de la ayuda a Ucrania, no ha querido reunirse con Zelensky y ha hecho una clara defensa del aislacionismo.

La posible vuelta de Trump a la Casa Blanca hace más relevante el programa que Von der Leyen ha presentado esta semana para su presidencia a la Comisión Europea durante los próximos cinco años. Von der Leyen no es comparable a Biden o Trump porque la UE no es un país. La alemana ha apostado por fomentar la capacidad competitiva de las empresas, fortalecer la defensa europea y poner en marcha un plan de acceso a la vivienda. Pero en estas tres materias la UE no tiene competencias directas.

No es una condición necesaria para hacer política común. Tampoco tenía competencias en sanidad cuando estalló el COVID y después de los titubeos iniciales la colaboración de los socios permitió dar una buena solución conjunta.

Con los Estados Unidos más metidos en casa que nunca, con China como socio de Putin y con una guerra comercial en marcha, Europa necesita reforzarse más allá de lo que dicen los tratados. Es una buena noticia que Von der Leyen haya tenido un amplio apoyo y que a los populares, a los socialistas y a los liberales se hayan sumado los verdes