Línea Editorial: "Macron, ante el reto de salvar su presidencia"

La nueva jornada de protestas que vivió ayer Francia podría ser un anticipo de lo que le queda de presidencia a Emmanuel Macron hasta 2027. El presidente sale debilitado de la reforma de las pensiones, por decreto y superando por la mínima una moción de censura. Sus aliados naturales de centro-derecha, Los Republicanos, no tienen ahora mismo incentivos para ligar su suerte a la del jefe de Estado. Macron necesita un giro, o de lo contrario Francia afronta unos años de inestabilidad, con la extrema derecha y la extrema izquierda más fuertes que nunca, capitalizando el descontento. Con la entrevista televisiva de esta semana no ha hecho más que exacerbar los ánimos, mostrándose como un líder arrogante, insensible a las demandas de la ciudadanía. Eso no significa que su reforma no sea correcta y necesaria.

Una vez aprobada, probablemente el presidente esperaba que le bastara sentarse a negociar algunos aspectos concretos, como los que afectan a colectivos laborales que ahora lideran las protestas y los que pueden justificar algunas excepciones, sin renunciar al objetivo de racionalizar el sistema de pensiones. A estas alturas, sin embargo, nada de eso basta. En la calle hay una enmienda a la totalidad. Cuanto antes, Macron necesita aliados para el resto de la legislatura. El precio ha subido en la última semana. Nada menos que una cohabitación en toda regla podría salvar esta legislatura.