Línea Editorial: "Las carencias de nuestro sistema educativo"

El Informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) sobre la educación en Europa no deja en buen lugar al sistema educativo español, que tiene unos bajos índices de rendimiento y que es incapaz de incentivar a profesores y alumnos. Una de las paradojas del sistema es que los niños son escolarizados pronto. Durante las etapas de primaria y secundaria están más horas en clase que en otros países europeos y, sin embargo, su rendimiento es menor. Un 27 % de españoles entre 25 y 35 años no han terminado los estudios de bachillerato o FP, una cifra muy superior a la de los países de nuestro entorno. Hay además un millón cuatrocientos mil jóvenes que dan sus primeros pasos en el mercado laboral con una cualificación por debajo de la media requerida. Por otra parte, los profesores españoles, con una preparación notable, no cuentan con incentivos de una carrera profesional a la altura de las exigencias de su misión.

Estos son algunos síntomas de un problema sistémico de la educación española que sigue siendo una asignatura pendiente en nuestra democracia. Todo lo que tiene que ver con los déficits del sistema educativo está relacionado con el empobrecimiento material y cultural de una nación. La necesidad urgente de alcanzar un pacto de Estado sobre la educación que asiente un modelo eficaz, se ve frustrada por la cerrazón de quienes utilizan el sistema educativo como un instrumento de lucha ideológica y partidista.