Línea Editorial: "Israel, ante su 11-S"

A falta de mejores palabras para describir el impacto emocional en la sociedad, se han descrito los atentados de este fin de semana como el particular 11 de septiembre para Israel. Se ha roto la ilusión de que su incontestable superioridad militar es garantía suficiente de paz, a la vez que se han puesto en evidencia los peligros de una polarización social que ha alzado límites preocupantes. La recuperación de la unidad nacional es un pequeño consuelo en medio de la tragedia, pero toca ahora elegir cómo canalizar ese impulso. Hamas no es un actor interesado en una solución pacífica del conflicto, lo cual no significa que no haya una estrategia detrás de sus acciones. Ante la inminencia de una normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudí, esta incursión terrorista quiere forzar una perversa lógica de acción-reacción con un elevado coste en vidas humanas para lograr una movilización de la opinión pública en los países árabes y el Golfo que frustre el proceso iniciado con los Acuerdos de Abraham. Este peligro solo puede conjurarse ofreciendo una solución mejor al conflicto palestino que la vía suicida a la que lo conduce Hamas. Solo así podrá normalizar Israel las relaciones con sus vecinos y garantizarse una paz duradera. Ante este particular 11-S conviene por ello recordar que lo que definió el mundo posterior a la destrucción de las Torres Gemelas no fueron solo los atentados, sino las reacciones que desencadenaron.