Línea editorial: "Inquietudes por Colombia"

Gustavo Petro ha ganado las elecciones presidenciales en Colombia, donde la izquierda gobernará por primera vez. Ambas noticias se han convertido en cabecera de todos los periódicos de América Latina. Nicolás Maduro lo ha celebrado por todo lo alto y Rafael Correa ha llegado a hablar de un nuevo mapa geopolítico para América Latina. En el otro extremo del espectro, Jair Bolsonaro ha alertado de los riesgos de una Colombia comunista. Nadie ha discutido el resultado electoral. El ganador prefirió hablar en su primer discurso de reencuentro social y político entre todos los colombianos. Y no solo eso. También habló de Estados Unidos. Pocas horas después, Petro y el Secretario de Estado Blinken mantuvieron una primera conversación. El proceso de paz y el cambio climático fueron las dos cuestiones de fondo.

La agenda política del Gobierno de Gustavo Petro está cargada de asuntos graves. Quién estará al frente de las Fuerzas Armadas, cómo se retomarán las conversaciones de paz, cómo se abordará la cuestión medioambiental o cuáles serán las partidas con mayor dotación económica en el presupuesto del nuevo Gobierno son solo algunos de los desafíos de Petro y su vicepresidenta Márquez.

Petro ha ganado las elecciones, pero no ha disipado las sospechas. La polarización ideológica que se ha vivido en las elecciones corre el riesgo de enquistarse. El presidente haría mal en explotar los disensos para afianzarse en el poder. Su pasado guerrillero no le avala, pero la política del día a día puede demostrar que su horizonte para Colombia no es el que Chávez instauró para Venezuela.