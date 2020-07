Línea editorial: "Independencia judicial"

El Vicepresidente Iglesias es, además, secretario general de Unidas Podemos. Esta doble responsabilidad no le ha ayudado a entender que la prudencia es una virtud y que el realismo es un deber cuando se trata de gobernar con la mirada puesta en el bien de todos los españoles. Iglesias prefiere las proclamas y la agitación. De hecho usa el sillón de la vicepresidencia para cargar contra el mismo Estado al que sirve. A Pablo Iglesias le disgusta la independencia de los medios de comunicación y que los periodistas no se plieguen a sus proclamas, le disgusta la Monarquía y le disgustan los jueces cuando sus decisiones no le convienen. Lo que en realidad le gusta a Iglesias es enmendar la plana a todos aquellos que imparten justicia desde la Ley y no desde las consignas ideológicas de los mítines del Secretario General de Unidas Podemos.

Los jueces son independientes, le guste o no a Iglesias. Se lo recordó ayer el Presidente del Consejo General del Poder Judicial durante una sesión del Foro Justicia organizado por el Colegio de Abogados de Madrid. Los jueces no obedecen consignas ideológicas o de partido. Por eso, en España, ha habido ministros o presidentes de Comunidades Autónomas que han entrado en la cárcel. Los jueces han dictado sentencia sobre tramas de corrupción como Gürtel o el caso Nóos, se ha juzgado la trama de los ERE en Andalucía y se ha condenado a altos cargos de Bankia. "Los hechos son tercos y lo que demuestran es la independencia de la justicia española", le ha recordado Lesmes a Iglesias. Son los hechos los que desmienten las acusaciones del Vicepresidente del Gobierno de España.