Línea editorial: hora de afrontar la crisis de la atención primaria

Desde hace ya décadas numerosas voces expertas advierten de la inminencia de una crisis en la atención primaria. La pandemia fue la puntilla para un modelo que presentaba demasiados agujeros. Hoy ese modelo no da más de sí. Madrid acapara la atención, pero los conflictos se extienden a casi todas las Comunidades. Que 2023 sea un año electoral no ayuda a generar el clima para un debate sereno que propicie la toma de decisiones desde la evidencia, y no desde el oportunismo político.

Aunque está por ver que la futura Agencia Estatal de Salud Pública pueda ser ese organismo técnico de coordinación entre las autonomías, asesoramiento y evaluación independiente que ponga orden en el caos, esa es la línea. Junto a variables como la densidad de la población, que exigen soluciones adaptadas a cada contexto, hay elementos comunes como el maltrato a la medicina familiar, el desmedido afán de inaugurar hospitales por parte de algunos políticos o la insuficiencia de recursos sociosanitarios adaptados a las necesidades y demandas de personas crónicas y dependientes, que de paso servirían para descongestionar los hospitales.

Si la crisis lleva años larvándose, también las soluciones requerirán tiempo. Lo primero es escuchar a los técnicos, a especialistas en gestión y expertos en bioética capaces de trasladar a la opinión pública los retos que afronta la sanidad española.