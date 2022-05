Línea editorial: "No hay progreso sin raíces"

Este fin de semana ha tenido lugar en Bruselas un acto en el que la Federación Europea por la Vida y la Dignidad Humana, “One uf us”, ha alzado la voz en defensa de aquellos que todavía no la tienen, los seres humanos que van a nacer. El acto, que ha contado con la presencia, entre otros, de Jaime Mayor Oreja, iniciador de la alternativa cultural NEOS España, o del conocido filósofo Remi Brague, ha girado en torno a la reivindicación de los fundamentos que hicieron posible a Europa y al reconocimiento de ejemplos como el de Polonia, que han realizado una apuesta firme a favor de la cultura de la vida, en un momento especialmente delicado, en el que asistimos con perplejidad a declaraciones como las del presidente francés Emmanuel Macron, que pretende convertir el aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Nada más contrario al genuino origen de la Unión que ese asalto al derecho a la vida. La aceptación social del aborto ha ido calando poco a poco y convirtiéndose en el caldo de cultivo que las diferentes legislaciones iban necesitando. Sin embargo, el verdadero progreso es aquel que no solo no da la espalda a sus raíces, sino que se cimienta sobre ellas. Es en el cristianismo donde se hallan las raíces comunes del viejo continente, que ahora necesita -como alentaba en 1982, en aquel histórico discurso en Santiago de Compostela, san Juan Pablo II- volver a encontrarse a sí mismo, no renunciar a aquello que precisamente hicieron gloriosa su historia y benéfica su presencia en los demás continentes, y entender que volver a ser brújula para un mundo que ha perdido el norte. El futuro de Europa pasa así por recuperar la unidad, que es sobre todo, una unidad espiritual, donde están en juego la misma vida y la libertad de cada persona.