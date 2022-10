Línea editorial: "No hay paz sin libertad"

Es improbable que Putin utilice armamento nuclear, pero no imposible. Improbable, entre otras cosas, porque Putin no sabe cómo de contundente puede ser la respuesta de la OTAN. Además, el despliegue de las armas, si se produce, puede ser identificado, el lanzamiento no es inmediato; no está asegurado que la cadena de mando funcione; el malestar se ha ido incrementando desde que se decretó el alistamiento; tampoco está nada claro que las bombas se encuentren en buen estado. Por eso Putin, desde hace semanas, está recrudeciendo la táctica que ya puso en marcha en Siria: tortura indiscriminada de la población civil y destrucción de infraestructura energéticas. No es casualidad que Serguéi Surovikin, el general acusado de destruir Alepo, esté al frente de las operaciones desde hace unos días.

Urge la paz. Pero no se puede alcanzar sin un mínimo de verdad, sin libertad. De otro modo no sería posible la reconciliación. Sin estos ingredientes no tendremos la tranquilidad del orden. En este momento las aspiraciones y la existencia de Ucrania como país están amenazadas por quien quiere imponer el derecho del más fuerte. No hay ese mínimo de confianza mutua que consentiría un diálogo para detener las armas. El mal hecho debe ser reconocido y, en lo posible, reparado. No necesariamente de forma inmediata. Pero sí en algún momento. Si no es así, no se puede reconstruir la confianza.