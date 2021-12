Línea editorial: "El fin de la globalización tal como la conocemos"

Este sábado se cumplen 20 años del ingreso de China en la OMC, acontecimiento que en su día se vio como el triunfo del orden mundial surgido del colapso de la URSS, pero al que hoy muchos miran como el principio del fin de la globalización, tal como hoy la entendemos. En 2001 China representaba el 3% de las exportaciones mundiales. Hoy alcanza el 15%. El lado positivo es la integración de este país en la economía mundial, no obstante Beijing no ha jugado limpio; ha faltado reciprocidad en la apertura de mercados, y no ha permitido que surja esa pujante clase media ávida de productos occidentales, sino que su modelo sigue dependiendo de los bajos costes laborales para engrasar el superávit.

La lluvia de productos baratos chinos ha acelerado las relocalizaciones y el aumento del paro en otros países, por lo que en Europa y EE.UU. se abre paso un nuevo proteccionismo, más, a la vista de que China utiliza su economía para retar la hegemonía norteamericana. La crítica es razonable, pero los medios usados por Washington han sido torpes. Ni el “América primero” de Trump, ni la cumbre de democracias organizada estos días por Biden para aislar a Rusia y a China, resuelven el problema. Sin olvidar que las reglas del comercio mundial están diseñadas para favorecer a los países ricos que ahora se llevan, nos llevamos, las manos a la cabeza, porque también a nosotros nos ha surgido un competidor desleal.