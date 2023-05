Línea Editorial: "Etarras en las listas de Bildu"

Hace tiempo que el Gobierno socialista está empeñado en un proceso de normalización de Bildu. A pocas horas de que el expresidente Rodríguez Zapatero hiciera unas declaraciones manifestando su satisfacción por la entrada de la izquierda abertzale en las instituciones democráticas, la asociación de Víctimas del Terrorismo, COVITE, ha denunciado que 44 de los candidatos municipales y forales de Bildu han sido condenados formalmente por pertenecer a ETA. Siete de ellos participaron, además, en asesinatos de la banda terrorista.

Atrás quedaron los tiempos en que las listas de las franquicias políticas de ETA eran retiradas por mandato del Supremo cuando estaba en vigor la ley de partidos que aprobó el Gobierno de Aznar, que contribuyó decisivamente a la desaparición de ETA. Bildu no es sólo un socio parlamentario preferente del Gobierno. Es un partido político históricamente vinculado a ETA que jamás ha condenado los crímenes de la banda. La centralidad de las víctimas exige acabar con las puertas giratorias que convierten a terroristas sin arrepentirse en cargos públicos, representantes de un Estado de Derecho que se deslegitima a sí mismo. El problema no está en Bildu, que tiene clara su hoja de ruta en manos de Otegui. El problema está en el Gobierno Sánchez que blanquea a ese partido y está dispuesto allegar con él a acuerdos, incluso de gobierno. No se trata de que los candidatos de Bildu tengan intactos sus derechos políticos. Se trata de una cuestión de dignidad y justicia con las víctimas y con la sociedad en su conjunto.