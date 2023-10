Línea editorial: "Entregarse a la misión sin medias tintas"

Monseñor José Cobo, recién creado cardenal por el Papa Francisco este fin de semana, nos ha recordado que la identidad de la Iglesia no es otra que hacer lo que Dios nos pida y entregarse a ello sin medias tintas. En una entrevista concedida este domingo a "Fin de Semana COPE", con Cristina López Schlichting, el arzobispo de Madrid nos ha pedido que generemos actitudes de comunión, de caminar juntos. El Papa Francisco lo tiene muy claro cuando señala que la Iglesia no es una empresa ni un congreso, que somos llamados por el Espíritu, y que el discernimiento no comienza con mi idea, sino preguntándole a Dios qué es lo que quiere de todos nosotros juntos.

La primera misión de la Iglesia es descubrir que su identidad está ahí, precisamente en la misión. La iglesia es genuinamente misionera y eso supone que nuestra identidad está en el anuncio que Dios nos pide que hagamos al mundo. Eso es lo que debe recolocar todo. En esa misión, como afirma el arzobispo de Madrid, la Iglesia tiene el gran desafío de ponerle alma al mundo, de hablar de Dios a nuestro mundo; un mundo tantas veces indiferente que, como señalaba con acierto Benedicto XVI, en ocasiones vive como si Dios no existiera.

Es tiempo, ciertamente, de encrucijada, pero los tiempos recios, que de una u otra forma siempre han existido, no han de ser disculpa para el desaliento, ni mucho menos aún para la desesperanza. A las puertas de un nuevo Sínodo, y cuando el Papa, como ha hecho este domingo, nos pide que seamos como niños, que reavivemos en nosotros la luz tal vez perdida del niño que fuimos, nos la jugamos en el impulso misionero; en encarnar con nuestro testimonio el alma misionera de la Iglesia para que, hasta en el último rincón del mundo, las personas puedan encontrar esperanza y puedan encontrarse con el Dios de la misericordia.