Línea editorial: "La elección de Sánchez"

Afirma el presidente Sánchez que su política responde al propósito de resolver mediante el diálogo y la concordia el "conflicto catalán". Pero no es así. El llamado conflicto estaba solventado judicialmente con las sentencias del Tribunal Supremo, ajustadas a la ley. Ahora se ve forzado por su dependencia de ERC a reformar el delito de sedición. Nadie se llama a engaño sobre el propósito fundamental de Sánchez: consolidar la mayoría Frankenstein hasta el final de la legislatura, y para eso ha puesto en marcha toda la maquinaria institucional, sin importarle poner en juego la defensa de nuestro sistema constitucional.

El proceso se puede detallar: la "mesa de diálogo" de igual a igual con la Generalitat, el indulto a los condenados, la derogación del delito de sedición y, ahora, como guinda, la reforma del delito de malversación. Lo que no tiene en cuenta Sánchez es que las políticas de apaciguamiento están condenadas al fracaso en la medida en que los protagonistas del golpe ven satisfechas, una a una, sus exigencias, mientras ellos no cambian de objetivo. No sólo eso, sino que el gobierno de la nación elude su deber de proteger la convivencia al considerar un intento de golpe de Estado como mero delito de desórdenes públicos. Aquí y ahora, Sánchez ha elegido dejar sin defensa legal al Estado para seguir un año más en La Moncloa. Después, que caiga el diluvio.