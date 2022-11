Línea editorial: "Edadismo o discriminación por edad"

«La vejez choca con los límites presupuestarios de la sanidad». Así lo ha declarado la presidenta de la Asociación del Paciente. La edad se está convirtiendo en un criterio para negar el acceso a tratamientos médicos como han denunciado asociaciones y usuarios, y no solo durante los peores momentos de la pandemia. Los profesionales de la salud conocen los principios que rigen una intervención médica, el deber de no causar daño y de procurar el bien. Pero esto nada tiene que ver con la discriminación por edad.

Las mejoras en las condiciones de vida han permitido que las sociedades desarrolladas aumenten de manera sobresaliente la esperanza de vida. Eso obliga a muchas especialidades médicas, más allá de la Geriatría, a reconsiderar tratamientos y adaptarlos a una población que constituye la franja que llamamos tercera edad.

El derecho al acceso a prestaciones sanitarias no puede limitarse por razones de edad. De hacerse así, no solo se contribuye a generar una percepción negativa del envejecimiento, sino que además se difunde la idea de que el cuidado sanitario de la vejez es un coste inútil. Vivir plenamente y con la atención sanitaria adecuada es un derecho. Cuidar la vida hasta el final, no procurar la muerte, prestar las atenciones médicas oportunas y colaborar con las familias, deben ser cuestiones centrales en un sistema de salud inclusivo e integrador centrado en la calidad de vida, y no en la muerte