Línea editorial: "Donde había muerte ahora hay vida"

El anuncio de la Pascua no muestra un espejismo, no revela una fórmula mágica ni indica una vía de escape frente a la difícil situación que estamos atravesando. Tal y como ha destacado el Papa Francisco este domingo, la pandemia todavía está en pleno curso, la crisis social y económica es muy grave, especialmente para los más pobres; y a pesar de todo, los conflictos armados no cesan y los arsenales militares se refuerzan, lo que supone todavía a día de hoy, un verdadero escándalo.

Ante esta realidad compleja, el anuncio de Pascua recoge en pocas palabras un acontecimiento que da esperanza y no defrauda: “Jesús, el crucificado, ha resucitado”. Cristo resucitado es esperanza cierta para tantos que sufren en el mundo. Para los más pobres; para los jóvenes, que miran al futuro con tanta incertidumbre; para los emigrantes que huyen de la guerra y la miseria; para todos aquellos que, en diferentes partes del mundo, sufren el flagelo de la violencia y la persecución, en muchos sitios perseguidos precisamente por confesar su fe cristiana.

Sufrimos con todos ellos y alzamos la voz por los que no pueden hacerse oír, convencidos de que al abrazar la Cruz, Cristo ha dado sentido a cada sufrimiento concreto y de que, en medio de la prueba, debemos estar alegres, porque donde había luto ahora hay consuelo, y donde había muerte ahora hay vida.