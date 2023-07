Línea Editorial: "El disputado escaño de Madrid"

La petición del PSOE, desestimada por la Junta Electoral, de hacer un nuevo recuento del voto nulo en Madrid, viene a poner de manifiesto hasta qué punto es importante el disputado escaño de la capital de España. El denominado “voto CERA”, correspondiente a los españoles residentes en el exterior, ha hecho que el Partido Popular consiga el diputado número 16 por Madrid, que recae en la persona del ex de UPN, Carlos García Adanero. Esta pequeña victoria, casi post-electoral del PP, no es solo simbólica y el PSOE lo sabe. Más allá de que el Partido Socialista se haya pasado las últimas semanas acusando de trumpistas a los que pedían garantías, como han hecho ellos ahora, los números quedan en 137 escaños para los populares y en 121 para los socialistas. El baile del escaño madrileño puede ser muy importante en el equilibrio de fuerzas y en la gobernabilidad de España. Conocemos de sobra todas las líneas rojas que Pedro Sánchez ha cruzado e intuimos algunas otras que estaría dispuesto a cruzar con tal de mantenerse en La Moncloa, pero con los nuevos números la realidad es que ya no le sirve con la abstención de Junts para facilitar su investidura, sino que el partido del prófugo Puigdemont tendría que votar “sí”, la presidencia de Sánchez sería todavía mucho más cara y el Partido Popular tendría más cerca la Presidencia del Congreso. La situación es ya muy delicada, pero todo ello, más la mayoría absoluta que el PP tiene en el Senado, dibujaría un escenario aún más incierto si Sánchez nos aboca a una segunda versión, ampliada, del gobierno Frankenstein.