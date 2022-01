Línea editorial: "Dictadura o democracia"

El chavismo ha tenido que reconocer la derrota. No es su primera derrota, pero sí es la primera vez que no puede ocultar que la oposición ha ganado en el Estado de Barinas. La tierra de Hugo Chávez ha elegido al candidato Sergio Garrido para ocupar la gobernatura. Se trata de una victoria simbólica porque el oficialismo ha sido derrotado por partida doble. El perdedor de las elecciones es Jorge Arreaza, Ex ministro de Exteriores de Nicolás Maduro.

La derrota del chavismo es una nueva oportunidad electoral para la oposición venezolana. Las divisiones internas y las pugnas estratégicas debilitan la fuerza de la oposición. Mientras tanto el chavismo ha seguido ocupando el poder sin demasiados problemas.

En Venezuela, la oposición ha intentado acuerdos y alianzas. Pero sus propósitos son siempre frágiles. Los certificados de pureza de sangre que algunos opositores exigen al resto, los golpes de efecto y la incapacidad de actuar de acuerdo con las circunstancias han pasado factura a quienes luchan por la democracia. La victoria en el estado de Barinas puede marcar un punto de inflexión si los líderes opositores y las fuerzas democráticas renuncian a los particularismos, sumas sus fuerzas y diseñan una estrategia electoral única. Ya habrá tiempo, cuando la normalidad política regrese a Venezuela, de competir electoralmente. Por ahora el dilema no es otro que o dictadura, o democracia.