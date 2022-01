Línea editorial: "El culebrón Djokovic"

La deportación de Novak Djokovic, que finalmente no jugará el Abierto de Australia, cierra aparentemente un culebrón de un asunto de mayor calado del que, a priori, puede parecer. No es solo una discusión bizantina sobre tenis lo que ha estado en juego, ni sobre el enfrentamiento de un empecinado David contra Goliat. La pandemia, en sus múltiples derivadas, nos está colocando delante de un espejo moral y nos está retratando como sociedad.

La construcción de un relato mesiánico en torno al genial tenista serbio ha sido un auténtico disparate, donde no han faltado discursos que trataban de erigir al deportista en paladín mundial de la libertad, soflamas nacionalistas o comparaciones con la figura del mismísimo Jesucristo. Al calor del mal ejemplo del tenista se han arrimado negacionistas de todo pelaje, en un sainete en el que las autoridades australianas, con su pésima gestión del caso, nos han hecho a todos un flaco favor, mezclando durante días un debate contaminado, entre lo político, lo sanitario y lo deportivo.

Los deportistas de élite son un ejemplo para millones de personas en todo el mundo y parece evidente que Djokovic no ha estado fino. El victimismo que ha creado en torno a sí y el aplauso de quienes han aprovechado para hacer una enmienda a la totalidad de las vacunas han sido, sencillamente, impresentables. Pero no seamos ingenuos, con su deportación no se cierra un debate, que está más vivo que nunca y que, para no volver a tropezar sobre piedras similares, debería centrarse en cuestiones como la de verdad, en época de posverdad y fake news; la de la libertad individual y de conciencia; y la del discernimiento prudencial con el que debemos actuar, siempre en aras del bien común y en medio de la incertidumbre que nos está suponiendo a todos enfrentarnos a la primera pandemia global de la historia.