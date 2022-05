Línea editorial: "Cuenta atrás para la Peregrinación Europea de Jóvenes a Santiago"

Miles de chicas y chicos calientan motores para la Peregrinación Europea de Jóvenes que culminará del 3 al 7 de agosto en Santiago. Los preparativos son como los que cabría esperar en una Jornada Mundial de la Juventud, con festivales, conciertos, momentos de oración, y con más de 80 talleres y 11 líneas temáticas distintas. La cuenta atrás ha empezado esta semana con el lanzamiento de un vídeo que ofrece toda una declaración de intenciones sobre la peregrinación. Se apela a jóvenes inconformistas, con “sed de caminar juntos, de compartir, de ser perdonados”, con “sed de sentido, “de Verdad y de Camino…”. Es este deseo profundo a lo que apela hoy la pastoral juvenil de la Iglesia.

Hoy los jóvenes disfrutan quizá de comodidades materiales inimaginables para ninguna generación anterior, pero al mismo tiempo ven con inseguridad su futuro y a menudo se encuentran solos frente a las grandes preguntas que les asaltan. El problema no es ya que la cultura dominante no les ofrezca respuestas que puedan satisfacer esa sed; el problema es que ni siquiera parece dejar a veces espacio para que se formulen sus preguntas. De ahí la necesidad de espacios como el que ofrece esta Peregrinación Europea, con momentos de diálogo y recogimiento, de fiesta y de celebración eucarística. Siempre con el mensaje de fondo de que Jesús “no quita nada y lo da todo”, como les decía Benedicto XVI a los jóvenes, invitándoles a no tener miedo a seguirle. O lo que es lo mismo: no tener miedo a exprimir su vida al máximo.