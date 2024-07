Línea Editorial COPE: Violencia y política no pueden ir de la mano

Donald Trump ha sobrevivido este fin de semana a un intento de asesinato. Afortunadamente, los disparos que efectuó un joven de 20 años, durante un mitin del candidato republicano en Pennsylvania, tan solo le alcanzaron en la oreja, aunque en el atentado ha habido dos víctimas mortales, entre ellas el autor del tiroteo.

Como han subrayado los obispos de Estados Unidos en un Comunicado, la violencia y política no pueden ir de la mano.

También otras reacciones han sido rápidas y ejemplares, empezando por la del Presidentey candidato a la reelección, Joe Biden, al condenar sin paliativos el atentado y denunciar que el terror no tiene cabida en la sociedad americana.

Desde España, comenzando por las muestras de afecto y cercanía de Su Majestad el Rey, han sido numerosos los mensajes de solidaridad enviados a Donald Trump. Es cierto, como ha dicho en una reacción rápida en redes sociales Pedro Sánchez, que la violencia no tiene cabida en una democracia, pero no lo es menos que, además de denunciar y lamentarnos a posteriori, hay que trabajar, con palabras y con hechos, para que no se llegue a esta situación. Por desgracia conocemos bien en España ese clima de crispación y polarización que a menudo hacen irrespirable la política y dificultan en gran medida la convivencia social.

Es evidente que la responsabilidad última es siempre la de la persona que aprieta el gatillo, pero es evidente también que urge moderación y sensatez en los discursos políticos, y que jugar a la polarización, a alimentar el odioy a estigmatizar con gruesos calificativos al que no piensa como tú, es una lamentable estrategia que contribuye a agitar y a revolver un río en el que siempre aparecen pescadores dispuestos a sacar alguna ganancia.