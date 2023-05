Línea editorial COPE: Subastas electorales

Esta medianoche comienza oficialmente la campaña electoral del 28 de Mayo pero, desde hace tiempo, los líderes políticos no cesan de desgranar sus promesas a la caza del voto.

El más activo ha sido el presidente Sánchez, con toda una subasta de ofertas principalmente centradas en una cuestionada construcción de viviendas de alquiler social, en un intento de atrapar el tiempo perdido en los cinco años que lleva sin haber edificado ni una sola, ni haberse preocupado de este gravísimo problema social.

Ahora le han entrado las prisas a sabiendas de que sus promesas tardarían años en realizarse, además de que el Banco de España considera que tendrá efectos negativos en el sector inmobiliario.

Ajeno a las críticas de sus propios socios, Sánchez ha puesto también en marcha una polémica Ley de Vivienda y, para redondear la subasta electoral entre los jóvenes y las familias de rentas bajas, ha ofrecido avalar hasta un 20 por ciento de las hipotecas, como si los supuestos compradores pudieran contraer una deuda de tal magnitud con sus empleos precarios.

Aunque no lo parezca, no estamos todavía ante las próximas elecciones generales, por lo que las futuras subastas de compra de votos van a depender mucho del resultado de las autonómicas y municipales. En cualquier caso, en estos quince días de campaña pueden surgir aún muchas sorpresas, como la irrupción en las listas electorales de Bildu de etarras condenados por sus crímenes. Y esto ya no es una subasta