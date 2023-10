Línea editorial COPE: Seguridad para Israel, dignidad para el pueblo palestino

Cuando programaron el golpe terrorista del pasado sábado, los líderes de Hamas sabían que se trataba de una acción suicida. Además de las numerosas víctimas israelíes, toda la población de Gaza sufrirá aún más en los próximos días. ¿A quién beneficia el ataque? Probablemente a Irán, que busca dinamitar los denominados Acuerdos de Abraham.

Hace algunas semanas The Economist anunciaba un nuevo tiempo para Oriente Próximo. Los Acuerdos firmados por Israel y Emiratos Árabes, hasta hace poco impensables, estaban dando sus frutos. Hasta Arabia Saudí podía llegar a acercarse a Tel Aviv. Y con la mediación de China, otros enemigos irreconciliables, Riad y Teherán, también podían acercarse. El conflicto palestino parecía congelado. Los líderes de Hamas parecían apostar por una vía pragmática. Todo esto, si alguna vez fue verdad, se ha terminado.

Israel tiene que responder a sus centenares de muertos y heridos, y tiene que hacer olvidar sus errores de inteligencia, el hecho de que las milicias de Hamas consiguieron salir de Gaza y asesinar a ciudadanos israelíes indefensos, secuestrarlos e incluso tomar algunas localidades cercanas a la Franja.

No habrá ni paz ni estabilidad en Oriente Próximo mientras Israel no goce de seguridad, y mientras a los palestinos no se les garantice un futuro digno. En este sentido, los líderes de Israel y de Palestina llevan décadas dando la espalda a los verdaderos intereses de sus respectivos pueblos.