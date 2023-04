Línea editorial COPE: Seguimos esperando la reforma del disparate

La reforma de la Ley del “Sí es sí” sigue enrocada. El Ministerio de Igualdad no piensa ceder. Poco les importa a la ministra Montero y a su compañera de Gabinete, Belarra, que esa ley haya obligado a la revisión de un millar de sentencias condenatorias por delitos de agresión sexual. Según las ministras de Podemos, la culpa es de los jueces que no saben aplicar la Ley. De ahí que se hayan enrocado y no estén dispuesto a ceder un ápice para facilitar una nueva reforma. Tampoco Bildu, ni ERC, están dispuestos a que la Ley sufra el más mínimo cambio. Incapaces de reconocer sus errores y su falta de competencia en materia jurídica han convertido una cuestión teórica, el consentimiento, en el núcleo de una Ley que, en un muy corto período de tiempo, ha propiciado la revisión de 953 sentencias y ha facilitado la excarcelación de casi un centenar de condenados.

Los llamados por el Gobierno “efectos indeseados” de la Ley han producido revictimización y han aumentado la inseguridad. El coste personal y social para las víctimas, entre las que también hay menores, es muy elevado y de consecuencias difíciles de calcular. Un Gobierno responsable no hubiera avalado nunca una reforma legislativa como la propiciada por Podemos. Una ministra responsable hubiera dimitido en el primer momento en el que las evidencias se imponían. Ahora solo queda esperar a que se apruebe una reforma que sólo saldrá adelante con apoyo del PP, sin que nadie del Gobierno haya pedido perdón ni haya asumido las consecuencias políticas de este desastre jurídico.