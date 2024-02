Línea Editorial COPE: Sánchez, juez y parte

Pedro Sánchez sabe, sin que medie sentencia alguna, que todos los independentistas catalanes serán amnistiados porque ninguno es terrorista. Esta declaración de intenciones, a través de la cual el presidente del Gobierno se erige en juez y parte, supera todos los límites. Sánchez ha sufrido un revés y lejos de aplicar la cautela decide enviar públicamente un mensaje a sus socios para asegurarles que nada ni nadie se interpondrá en el camino. No importa si los letrados de Cortes dudan de la legalidad de enviar de nuevo a la Comisión de Justicia la proposición de ley de amnistía. Los noes superaron los síes y eso indica, apuntan los letrados, que el texto necesita un nuevo dictamen, dado que no se alcanzaron los votos suficientes. La letra de la norma puede ser rebasada por criterios de oportunidad política porque de la necesidad, dice el presidente, hay que hacer virtud.

En un Estado democrático y de Derecho ni el Ejecutivo ni el legislativo pueden sustraerse al imperio de la ley. El problema es que Pedro Sánchez no tiene tiempo porque le apremian sus socios, de los que necesita por completo. El tiempo corre en su contra y él no está dispuesto a someterse a ninguna ley que no sea su voluntad de permanecer. Pero entretanto, crujen todas las costuras de nuestro sistema y se agotan las últimas reservas de confianza social en nuestras instituciones.