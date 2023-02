Línea editorial COPE: Repaso al Gobierno

La delegación del Parlamento europeo que acaba de visitar España ha dado un auténtico repaso al Gobierno a propósito de la gestión de los fondos públicos, de la transparencia informativa, de la lucha contra la corrupción y hasta de la incoherencia de la ley del "sí es sí". Lo que han detectado los europarlamentarios es que no hay transparencia, que se está abriendo la puerta a la corrupción al reducirse las condenas por malversación, y que ni siquiera se sabe con precisión el paradero de los fondos de recuperación. Por si faltaba algo, ahí están las declaraciones de la presidenta de la delegación sobre la ley de libertad sexual, asombrada de que haya servido para beneficiar a violadores y maltratadores, por mucho que el dividido Gobierno trate ahora de enmendarla.

En buena lógica, cabría esperar que los ministerios afectados por todo este desbarajuste empiecen a rectificar su gestión, pero no parece que sea así. Sánchez no va a rectificar su rebaja de la malversación por la sencilla razón de que es uno de los pilares para la supervivencia del Gobierno, junto a los indultos a los condenados del Procés y la eliminación del delito de sedición. Sobre la transparencia y la buena gobernanza, pasa lo mismo: el Gobierno no parece urgido a dar cuenta a los ciudadanos de su gestión, entretenido como está en adecuar el Código Penal a sus necesidades. Si reconocer errores es de sabios, no parece que la sabiduría sea una virtud de este Gobierno que presume de estar cerca de la gente, pero sólo actúa en función de su propia supervivencia