Línea editorial COPE: Peligrosa erosión del Estado de Derecho en América Latina

La esperpéntica toma de posesión de Gustavo Arévalo como presidente de Guatemala, después de burdos intentos de impedir su investidura por parte de algunos diputados, es mucho más que una advertencia de las serias dificultades que va a afrontar en su mandato con un congreso en minoría. El episodio de la retención de representantes públicos ilustra los peligros de un Estado de derecho en entredicho, en un país amenazado por la corrupción y el populismo. Está por ver que las propuestas del izquierdista moderado Arévalo puedan servir para reforzar las instituciones democráticas. Lo que sí sabemos es qué ocurre en ausencia de esas instituciones. Lo acabamos de ver en Ecuador, donde el narcotráfico ha echado un pulso al nuevo gobierno. Lo vemos también en Nicaragua, donde el nepotismo del matrimonio Ortega parece no conocer límites. Lo vemos en la efervescencia de líderes populistas y revueltas populares que recorren el continente, alentadas por la incapacidad del Estado de aportar soluciones a problemas como la inseguridad ciudadana o la desigualdad. Pero estas soluciones mágicas no resuelven, sino que, más bien, agravan los problemas. El problema es que las élites, conscientes de esta situación, traten de sacar ventaja de situaciones de crisis e inestabilidad. El caso guatemalteco ilustra bien esta realidad, con la fiscalía y algunas formaciones partidistas agitando la calle para patrimonializar las instituciones. Ejemplos, por desgracia, no faltan en otros países de la región, con fuerzas de izquierda y de derecha sin distinción, profundamente dañinas para la paz y la estabilidad.