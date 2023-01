Línea editorial COPE: Obligados por el lastre electoral

El Gobierno parece decidido, finalmente, a impulsar una modificación de la conocida como “Ley del sí es sí”. Lo hace después del escándalo público que está provocando la revisión a la baja de las condenas por delitos sexuales. El cambio tiene más que ver con el daño electoral de estas revisiones que con un intento de corregir los errores de técnica legislativa, algo, por lo demás, imposible. Y es que la corrección solo se aplicará a los que sean condenados a partir del momento en el que entre en vigor.

El Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Ministerio de Justicia advirtieron de los serios defectos que tenía el proyecto de ley y de sus posibles consecuencias. Pero el Gobierno no quiso hacer caso a los avisos de los órganos consultivos. Fue advertido no solo de los problemas de las penas, también de la regulación sobre el consentimiento. Se invertía la carga de la prueba. En la redacción y en la tramitación de la ley imperaron, sobre todo, criterios ideológicos.

Una vez que se empezaron a constatar las consecuencias de los errores cometidos, la ministra Irene Montero quiso echar la culpa de lo que estaba sucediendo a los jueces. El Gobierno y sus ministros parecían no saber, o no querer saber, que un juez en España es la “boca de la ley”, y que su margen de interpretación no puede corregir una norma. El Gobierno quiso que el Tribunal Supremo y los fiscales taponaran el hueco abierto en el ordenamiento, pero eso era imposible. En definitiva, la ley no debió aprobarse nunca tal como estaba redactada.