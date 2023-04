Línea editorial COPE: Hora de escuchar a los jueces

Prácticamente todas las asociaciones de jueces y fiscales han convocado una huelga para el próximo 16 de mayo. Reclaman mejorar sus condiciones laborales, más medios y limitar la sobrecarga de trabajo. Los españoles tenemos más confianza en los jueces que en el Gobierno o en el Parlamento. Hay problemas que se arrastran desde hace tiempo: en España tenemos menos jueces y fiscales que en los países de nuestro entorno, asumen más carga de trabajo y los medios materiales y personales no dependan del Poder Judicial. Hay casi 350 plazas vacantes. Tenemos varias Administraciones competentes gestionando los recursos materiales y humanos de la Administración de Justicia. A lo que se añade que la litigiosidad en los tribunales ha aumentado mucho. En los últimos 15 años la entrada de asuntos en la jurisdicción civil se ha incrementado en un 78 por ciento.

Todo eso no significa que la justicia española sea un desastre. En términos de gasto total, España está algo por encima de la media europea. Nuestro sistema judicial es lento, pero no mucho más lento que otros. Es discutible que los jueces se pongan en huelga, aunque sin duda tienen derecho a ello. Y tienen derecho a que el Ministerio escuche sus reclamaciones sin que tengan que tomar medidas extremas. Este Gobierno, especialmente las ministras de Podemos, han sometido a los jueces a una intensa campaña de desprestigio y descalificación que no tiene fundamento algo. El Ejecutivo no puede pretender que el Poder Judicial corrija los graves errores de las leyes que promueve y que una mayoría parlamentaria respalda.