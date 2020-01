Línea editorial COPE: Democracia no es solo mayoría

Los niños no son propiedad de los padres, dijo ayer la ministra de Educación, Isabel Celáa, tras el Consejo de Ministros. Y lleva razón la ministra. Pero mucho menos son del Estado. Los padres tienen, eso sí, el gusto y la responsabilidad de educarlos como les parece mejor. Y ese principio tan sensato está reconocido en nuestra Constitución. Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, directamente señaló que hay niños dominados por padres homófobos que tienen que ser liberados por el Estado. Parece que se quiere trasladar la lucha de clases al seno de la familia. Estas declaraciones son la reacción al acuerdo al que han llegado el PP, Ciudadanos y Vox en Murcia para poner en marcha el llamado pin parental. El caso del pin parental ilustra el posible conflicto entre el derecho del Estado a fijar los contenidos de la enseñanza y el derecho de los padres a elegir la enseñanza que quieren para sus hijos.

El pin parental consiste en que los padres puedan autorizar, o no, cualquier charla, taller o actividad que afecte a la identidad de género, el feminismo o las cuestiones LGTBI. Estamos hablando de actividades complementarias, impartidas por personas ajenas al centro, que no están dentro del currículum. Hemos llegado a esta polémica porque los contenidos educativos se han convertido en una trinchera ideológica. Y eso es mal asunto. La Administración tiene derecho a establecer cuáles son los contenidos de los programas de enseñanza que son obligatorios. Y los padres tienen derecho a que sus hijos reciban la formación moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Debe existir una fórmula para solucionar las situaciones de conflicto, porque democracia no es solo mayoría.