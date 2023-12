Línea editorial COPE: COP28: el mejor acuerdo posible

No es el acuerdo que muchos hubieran deseado, pero es un mejor acuerdo del que la mayoría esperaba. La COP28 de Dubái se ha cerrado con un compromiso histórico que señala un final gradual para los combustibles fósiles. La UE hubiera deseado un texto más ambicioso. Y qué decir de las islas del Pacífico que ven cómo el agua devora la tierra bajo sus pies. Cada párrafo del documento final ha sido discutido hasta la saciedad, a pesar de que la cumbre venía precedida de un acuerdo entre dos de los tres países más contaminantes del mundo, EE.UU. y China, sin el cual hubiera sido imposible ningún avance.

La fase que se abre ahora es la más complicada. Todo quedará en papel mojado sin barreras legales que hagan que la apuesta por las energías limpias realmente merezca la pena. Es la línea que impulsa Europa, con el recién alcanzado acuerdo para la reforma del mercado eléctrico, no sin puntos controvertidos, como la convalidación ecológica de la energía nuclear. Pero la realidad es que los combustibles fósiles siguen siendo hoy más competitivos, y no todos los países cuentan con la tecnología o el músculo financiero de la UE para acometer esta transición. La prueba de fuego será la disposición de los países ricos a facilitar ayudas e incentivos económicos a los países en desarrollo que faciliten la transición. Cualquier otra respuesta será percibida como prueba irrefutable de que a Occidente no le interesa en realidad la crisis climática, sino simplemente posicionarse de cara a la próxima revolución energética. Lo cual no deja de tener su parte de verdad.