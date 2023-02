Línea editorial COPE: La contumacia de Montero

La ministra Irene Montero reconoce que por indicación del Presidente del Gobierno la Ley del “Sí es Sí” sufrirá cambios, pero ella no está dispuesta a reconocer los fallos de la norma. Montero sigue sosteniendo que el problema no está en la Ley sino en su aplicación. Mientras tanto, la parte socialista del gobierno de coalición defiende que la necesaria reforma debiera centrarse en el aumento de las penas cuando se den violencia e intimidación. Unidas Podemos rechaza esta reforma porque entiende que daña la figura del consentimiento. Para explicarlo, dado que quizás no consiguen hacerse oír en el Consejo de ministros, han decidido convocar una manifestación el próximo domingo a la que acudirán Montero, Belarra y Rosell.

No importa si los dictámenes previos ya advertían claramente de los problemas de su aplicación, no importa si desde su aprobación se han producido 340 rebajas de penas. Lo importante es que el Ministerio de Igualdad quería dejar en la Ley una impronta ideológica al consagrar que toda forma de violencia sexual debe ser considerada una agresión, con independencia de que concurran violencia e intimidación.

Si la ley no consigue proteger a las víctimas o genera una mayor sensación de inseguridad tampoco parece importarle al Ministerio de Igualdad. Mejor hubiera sido si el Ministerio de Igualdad se hubiera empleado a fondo en desarrollar los servicios de atención a víctimas de delitos sexuales y dotarles de los recursos necesarios para su justa y adecuada recuperación y reparación. ¡Eso sí que hubiera sido pasar a la historia!