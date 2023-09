Línea editorial COPE: La amnistía ya está decidida

Pedro Sánchez sabe que no puede dar a los independentistas lo que piden. La amnistía, simplemente, no cabe en la Constitución. Pero conociendo a Pedro Sánchez, también sabemos que es capaz de retorcer la realidad hasta extremos imprevisibles con tal de mantenerse en el poder. Ya retorcerá la ley a conveniencia, la llamará de otra manera, y conseguirá que un grupo de juristas persuadan a una parte de la sociedad de la conveniencia de este salto en el vacío. Bien es verdad que varios magistrados del Constitucional, etiquetados como progresistas, han advertido que no se dé por hecho su aval a semejante despropósito.

Hoy, en la esperpéntica puesta en escena del independentismo en el Congreso, con el bochorno de los traductores y los pinganillos, ha aparecido Oriol Junqueras para asegurar que la citada amnistía forma parte del pacto para configurar la Mesa del Congreso y elegir a su presidente, y que, por tanto, los independentistas la dan ya por decidida. Sus declaraciones, al igual que la visita de la vicepresidenta al prófugo Puigdemont, bastarían para poner contra las cuerdas a cualquier gobierno democrático, más aún cuando de trata de un Gobierno en funciones.

El Gobierno, lejos de desmentir a Junqueras, se ha puesto de perfil porque al escándalo que provoca la amnistía se une ahora la sospecha de que es ya es una realidad cerrada, mientras capea el temporal de la protesta de los socialistas históricos.