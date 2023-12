Línea Editorial: "Cisma en la izquierda populista"

No han pasado cinco meses de las últimas elecciones y los cinco diputados de Podemos han abandonado el grupo parlamentario de Sumar y se han ido al grupo Mixto del Congreso. No es previsible que esta fuga altere los resultados finales en los apoyos a Pedro Sánchez en políticas sustantivas, pero sí va a complicar, si cabe, un poco más, el tablero político de la legislatura. Este movimiento se debe al protagonismo de Pablo Iglesias, que no está en la primera línea, pero sigue moviendo los hilos de un partido hecho a su imagen y semejanza. Parece que Iglesias asume ahora la misión de complicar la vida a la líder de Sumar agudizando las divisiones internas en la izquierda populista.

El hecho de que Yolanda Díaz no ofreciera ningún ministerio a Podemos hizo que se desatara una campaña contra la vicepresidenta del Gobierno, en la que Iglesias acusó a Díaz de haber trabajado para “destruir a Podemos”, aliándose “con mafiosos y enemigos”. A partir de ahora Pedro Sánchez tendrá que negociar por separado con los cinco diputados de Podemos, lo que supondrá más dependencia de los radicales de izquierda y un coste político y económico añadido para los españoles. Habrá que ver también cómo afecta este cisma en Sumar a las candidaturas de la izquierda a las elecciones autonómicas de Galicia, País Vasco y Cataluña. Podemos decía que llegaba a la política española para renovarla. Ya se ve en lo que ha quedado.