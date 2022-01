Línea editorial: "Boris Johnson, en la cuerda floja"

El futuro de Boris Johnson está en manos de los diputados del Partido Conservador. La ausencia de una alternativa clara es lo que permite que, a día de hoy, siga siendo primer ministro. Nadie descarta una nueva resurrección política, aunque cuesta imaginar, frente a lo que algunos sugieren, que pueda verse incluso reforzado. El escándalo de las fiestas durante el confinamiento, mientras los británicos no podían despedirse de sus seres queridos, es la gota que colma el vaso de lo que buena parte de la opinión pública percibe ahora como una gestión errática.

No todo es culpa de Johnson, o no del todo. Las deficiencias en el suministro energético o la precaria situación del Sistema Nacional de Salud venían arrastrándose desde tiempo atrás, pero la impunidad de la que disfrutaba el primer ministro se ha convertido de golpe en indignación colectiva. Quien decidirá, no obstante, la suerte del premier es un pequeño grupo de diputados tories. Unos optan por darse tiempo, hasta tener al menos las conclusiones de la investigación sobre las fiestas, que se conocerán la próxima semana.

Otros piensan con pavor en el efecto de esta crisis en las elecciones autonómicas de mayo, incluido el previsible varapalo a los unionistas en Irlanda del Norte. Europa mientras se frota las manos, pensando que, tal vez, de esta crisis surja un interlocutor serio al otro lado del Canal de la Mancha. Quién sabe si el propio Boris Johnson.