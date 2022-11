Línea editorial: "Bienvenido, habitante 8.000 millones"

Simple coincidencia o golpe de efecto buscado, la ONU ha estimado que el habitante de la Tierra número 8.000 millones es un bebé llamado Damián, que ha nacido esta semana en República Dominicana mientras se celebraba una nueva cumbre mundial sobre el clima en El Cairo. Con respecto a esto último, los pronósticos no son buenos. La crisis climática no es ya una amenaza lejana, sino una realidad a la que no hay ya más remedio que adaptarse. Dentro de esa adaptación está la exigencia a los gobiernos incumplidores para que adopten medidas eficaces, no para solucionar, sino para no agravar aún más el problema.

El reto demográfico guarda relación con esto, pero no de la forma que algunos pretenden. Dicho de otra forma, hay recursos de sobra alimentar a una población que tocará techo en torno a 2080. No los hay, sin embargo, para sostener los estilos de vida derrochadores de una pequeña minoría, al menos no con la tecnología actual. Parte considerable de esa minoría vive en Europa, donde el problema es el envejecimiento de la población. A falta de niños, se necesitan políticas migratorias bien coordinadas. E inversión en los países del sur, particularmente en sus sistemas educativos, pero también para apoyarles en sus complejas necesidades de adaptación a la crisis climática. Para bien y para mal, la interdependencia de la familia humana es real. Cuanto antes tomemos conciencia, mejor para todos.