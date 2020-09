Línea editorial: "Arde Moria, vergüenza para Europa"

Las imágenes del incendio del campo de refugiados de Moria han sido elevadas a la condición de icono del fracaso humanitario de la UE. “¡Vacíen este campo de concentración!”, ha exigido uno de los más estrechos colaboradores del Papa, quien en 2015 visitó Lesbos.

Desde entonces, la situación en la isla griega no ha hecho más que deteriorarse. La crisis de los refugiados y el auge del populismo xenófobo impidieron una respuesta común europea; en su defecto se alcanzó el vergonzoso acuerdo con Turquía de 2018 que prometía pagos a cambio de que Ankara retuviera a migrantes y refugiados en sus fronteras.

Pero algunos siguieron llegando. Hasta 13.000 personas se hacinaban esta semana en Moria, cuatro veces por encima de su capacidad. A la insalubridad se han unido el coronavirus y la dificultad para las ONG de acceder al campo por el boicot de grupos de vecinos. Se entiende así que, aprovechando el incendio, el gobierno griego pretenda reconstruir Moria como centro de detención cerrado. Sería una violación flagrante del derecho internacional, pero Atenas no tiene muchas opciones mientras sus socios comunitarios sigan desentendiéndose del problema.

Desde Alemania se ha abierto una ventana de esperanza en forma de reacción ciudadana, recogida por la clase política, y un rápido acuerdo con Francia para articular una respuesta europea. Se habla de reubicar a unas decenas de familias y de menores no acompañados. No basta. Cualquier respuesta que no contemple el cierre de Moria significará un nuevo fracaso para Europa.