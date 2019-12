Leer los signos de los tiempos con los ojos de la fe

En el tradicional mensaje navideño dirigido a la Curia Romana, el Papa Francisco ha recordado que la tarea primordial de la Iglesia es la evangelización. Con palabras del santo cardenal Newman, el Papa ha subrayado que aquí, sobre la tierra, vivir es cambiar, y la perfección es el resultado de muchas transformaciones. Para Newman el cambio era conversión, es decir, una transformación interior, una invitación a descubrir el movimiento del corazón que, paradójicamente, necesita partir para poder permanecer y cambiar para poder ser fiel. Todo ello tiene una particular importancia en nuestra época, que nos interpela, desde el cambio acelerado y constante. Urge que leamos los signos de los tiempos con los ojos de la fe.

En este contexto ha querido enmarcar el Papa la reforma de la Curia. Se necesita un cambio de mentalidad pastoral, que no quiere decir pasar a una pastoral relativista, sino asumir que en gran parte de Occidente la fe ya no constituye un presupuesto obvio de la vida común. Por todo ello, apremia también que la Curia tome conciencia del momento histórico ante el que nos encontramos. El desarrollo ha de ser integral, como incidía con tanta lucidez san Pablo VI. Es la humanidad la que nos provoca y urge a salir al encuentro del otro y a no tener miedo al cambio. Y, en este sentido, la Curia Roma es un cuerpo vivo, que lo será tanto más cuanto más sea capaz de vivir la totalidad del Evangelio.