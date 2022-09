Línea Editorial: La Justicia ha hablado

La sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de los ERES fraudulentos en Andalucía, suscita una fuerte impresión en el conjunto de la sociedad. Queda por ver la respuesta que dará el Gobierno de Pedro Sánchez a la petición familiar de indulto al principal de los acusados de malversación, el ex presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, un trámite que puede durar meses, en plena campaña electoral. Pero ya parece admitido que Sánchez va a proceder en favor de quien también fue presidente del PSOE, por razones más sentimentales y políticas que de justicia.

El terreno lo viene preparando el Gobierno desde que se conoció la sentencia confirmada ahora por el Supremo, con el argumento pueril de que ni Griñán ni su antecesor Manuel Chaves, se lucraron con la malversación de los fondos públicos. Se pretende llevar a la opinión pública la idea de que no hubo tal corrupción y que los dos ex presidentes del Partido Socialista son, en realidad, unas personas honradas y hasta benefactoras de la humanidad. Pero la corrupción no consiste sólo en el enriquecimiento personal. En este caso ha sido todo el partido de Sánchez el que se ha beneficiado con la red clientelar montada con pleno conocimiento de los condenados, con el propósito de perpetuarse en el poder. La Justicia ha hablado, y el hecho de que haya dos votos discrepantes no impugna la validez ni la contundencia de una sentencia que quedaría desautorizada por un indulto claramente político.