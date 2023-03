La investigación parlamentaria del caso “Mediador”

El empeño del PSOE en desviar el foco de atención del caso “Mediador” hacia la Guardia Civil, convirtiéndolo en el caso “Cuarteles”, ha dado un paso más con la decisión de la Junta de Portavoces del Congreso de rechazar que se constituya una Comisión de investigación sobre la red que presuntamente extorsionaba a empresarios a cambio de ayudas públicas, liderada por el exdiputado socialista canario Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Con el apoyo de Bildu y ERC se ha rechazado la posibilidad de investigar a fondo una trama en la que el espacio del Congreso ha jugado un papel relevante, dado que era el lugar al que Tito Berni llevaba a los empresarios a los que después pedía cuantiosas comisiones

Que el caso “Mediador” se investigue en las comisiones ordinarias de control de Interior y Calidad Democrática tiene relevantes consecuencias. La principal es que el principal investigado, conocido como el “Tito Berni”, no tendrá la obligación de comparecer cuando se le convoque, cosa que no ocurriría si se hubiera constituido una Comisión de investigación en la que la negativa a presentar determinados documentos que se hubieran requerido podría constituir un delito. El PSOE ha demostrado en este caso que maneja una doble moral. Si el partido en el gobierno no quiere luz y taquígrafos para que se sepa la profundidad y extensión de la trama de corrupción ligada a un exdiputado socialista es porque teme que se conozca la verdad.