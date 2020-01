La inspiración diaria de la palabra de Dios

Se ha celebrado por primera vez el Domingo de la Palabra de Dios; una festividad de gran valor ecuménico, que ha tenido lugar precisamente en la cercanía del Día del Diálogo entre judíos y católicos y de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Se trata, como apuntó el Papa Francisco al instituirla el pasado mes de septiembre, de contribuir a reavivar la responsabilidad que los creyentes tenemos en el conocimiento de la Sagrada Escritura y en mantenerla viva. Es una oportunidad, como nos ha recordado este domingo en la Eucaristía celebrada en El Vaticano con tal motivo, para tener el Evangelio a mano, para llevarlo en el bolsillo y dejar que nos inspire diariamente. Jesús no comenzó a predicar en los lugares más luminosos ni necesariamente a los expertos y sabios en las Escrituras. Comenzó a hacerlo desde toda una periferia, en la conocida como “Galilea de los gentiles”, habitada por personas de toda clase y condición, verdadera mezcla de pueblos, idiomas y culturas. Y la predicó, en primer lugar, entre humildes pescadores, personas comunes y corrientes, que estaban trabajando. La Palabra de Dios no está reservada a unos pocos, nos alcanza a todos. Así ha querido simbolizarlo el propio Papa Francisco este domingo cuando ha hecho entrega de 40 biblias a personas muy distintas, desde obispos, sacerdotes, consagrados, catequistas, presos, deportistas, periodistas, o representantes de otras confesiones religiosas. Todos, absolutamente todos, en medio de tanto ruido y de tantas palabras diarias, necesitamos escuchar esa Palabra con mayúscula, que no nos habla de cosas, sino de vida concreta, y que se ha hecho precisamente vida para poner luz en medio de nuestras oscuridades y guiarnos con amor a lo largo de cada una de nuestras historias particulares.