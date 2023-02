Horror en Turquía y Siria

Las imágenes que llegan desde Turquía y Siria son las de un auténtico cataclismo. Uno de los terremotos más brutales de cuantos han tenido lugar en el último siglo se ha llevado por delante la vida de más de dos mil personas y ha dejado casi diez mil heridos. Son cifras provisionales que probablemente no harán más que crecer en las próximas horas. Para que nos hagamos una idea del horror, el seísmo se ha llegado a sentir hasta en Groenlandia, solo en Turquía se han derrumbado 3000 edificios y hasta el momento ya se han contabilizado 50 réplicas, algunas de ellas casi de la misma intensidad que el terremoto. Es la hora de mostrar, como ha pedido el Papa Francisco, toda nuestra cercanía. En medio del horror, hemos podido escuchar en COPE testimonios valientes de quienes han estado dispuestos a acoger a todo aquel que lo necesitaba. Es el caso de los hermanos maristas que, en Alepo, a tan solo 30 kilómetros del epicentro del terremoto, han abierto su casa para acoger a cien familias que se habían quedado literalmente a la intemperie.

Habrá que trabajar duro, porque en lugares como Siria, llueve sobre mojado. A la tragedia de una guerra que parece interminable, hay que sumar esta catástrofe de la que no será fácil salir adelante. No se trata solo de poner en pie edificios, sino de recuperar moral y espiritualmente a un pueblo golpeado por la tragedia que necesita más que nunca que la comunidad internacional no mire para otro lado y que, más allá de la necesaria solidaridad exprés, sepamos acompañarlos en su sufrimiento y ayudarles en su recuperación.