No es hora de gesticulaciones

A primera hora de la tarde ha comenzado en Moncloa una extraña ronda de contactos del presidente del Gobierno en funciones con algunos líderes de los partidos. La ronda ha tenido como primer invitado al líder del PP, Pablo Casado. Si el secretario general del PSOE quiere iniciar las conversaciones para buscar el apoyo a la investidura no debe hacerlo en La Moncloa. Ese tipo de conversaciones, que no se llevan a cabo en calidad de Presidente en funciones sino de líder del partido más votado, no deben seguir un orden institucional. Sánchez tendrá que hablar de forma prioritaria con quien puede apoyar su investidura.

El líder del PSOE ha hecho una convocatoria que se parece demasiado a la que hace el Rey antes de proponer un candidato a la investidura. Eso sí, excluyendo a Vox. Todos sabemos que no se va a decidir nada hasta que se conozca el resultado y los pactos postelectorales de los comicios autonómicos y municipales.

Lo que se ha iniciado hoy es un nuevo capítulo de gesticulación que, con toda probabilidad, no conducirá a nada. A España le sobra la política de imagen y de gestos vacíos, que con Sánchez se ha disparado. Cuando llegue el momento, que el líder del PSOE haga las negociaciones necesarias, que informe con transparencia de los acuerdos a los que ha llegado a cambio de los votos que le harán presidente. Entretanto, conviene que el Presidente del Gobierno en funciones no ande enredándonos con gestos vacuos.