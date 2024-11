Honor, decencia y libertad

En mayo de 2020 el ministro Grande Marlaska cesó al coronel Pérez de los Cobos porque, según dijo, había perdido la confianza en él como máximo responsable de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid. La razón fue un informe sobre la manifestación del 8-M y el Covid-19. Han pasado cuatro años y el coronel ha mantenido un silencio propio de su rango sin ceder en la defensa de sus derechos. En marzo de 2023 el Tribunal Supremo falló a su favor. El propio generalato de la Guardia Civil le ha presentado varias veces como candidato, pero el ministro del Interior ha decidido frenar sistemáticamente su ascenso a general. La vía de la justicia le ha permitido a Pérez de los Cobos recurrir algunos de los ascensos a generales promovidos por el ministro. También en este caso la justicia ha fallado a favor de los recursos presentados por el coronel. Ahora, cuando le queda solo un mes para pasar a la reserva, Pérez de los Cobos ha renunciado a la ejecución de las sentencias para evitar la degradación de tres de sus compañeros.

Grande Marlaska ha intentado humillar al coronel Pérez de los Cobos, pero ha olvidado que no vence quien humilla. A quien considera que solo el poder y la fuerza son signos de victoria quizás no le sirvan de nada la decencia y el honor con los que ha procedido este militar. Sin embargo, Pérez de los Cobos se va, forzado por la arbitrariedad de un ministro, demostrando que el honor y la decencia son patrimonio de hombres libres que no ceden ante el poder ni se pliegan a las arbitrariedades.