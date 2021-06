Más de la mitad de los españoles cree que ETA sigue activa, el 95 por ciento desconoce el número de víctimas que causó, y la mayoría de los jóvenes no sabe quién fue Miguel Ángel Blanco. ETA ha ido desapareciendo de las páginas de los periódicos y lo ha hecho a una velocidad muy rápida, quizás excesivamente rápida.

Por eso es tan importante la inauguración del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo por el Rey Felipe VI en Vitoria. ETA se ha acabado, pero no ha acabado la lucha por contar la verdadera historia de la banda. Si dejamos que los herederos de ETA cuenten la historia es como si ETA no hubiera sido derrotada por los demócratas. No se puede contar la historia de ETA hablando de dos bandos, no hubo dos bandos violentos, dos bandos política y moralmente reprochables. La historia de los dos bandos es una historia creada para justificar la violencia, para justificar que muchos no denunciaran y callaran cuando se mataba, se amenazaba y se torturaba.

Unos mataron y otros, 845, fueron asesinados. Unos secuestraron, y otros, ochenta, fueron secuestrados, unos extorsionaron y otros fueron extorsionados. ETA hirió a 2.533 personas, de las que 709 sufren gran invalidez o incapacidad permanente, absoluta o total. ETA tuvo durante mucho tiempo, durante demasiado tiempo mucho apoyo social. El 82% de los asesinatos de ETA en el País Vasco, hasta mediados de la década de 1980, no tuvieron ninguna respuesta ciudadana de repulsa. Es necesario contar la verdadera historia.