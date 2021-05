¿Hasta cuándo la tregua?

El alto al fuego entre Israel y Hamás con la mediación de Egipto parece que no ha llegado a la Explanada de las Mezquitas. Junto a la Mezquita de Al Aqsa, manifestantes palestinos se han encontrado hoy con la respuesta de militares israelíes. Todo empezó en ese mismo lugar hace justo once días. Durante este tiempo Hamás ha mostrado al mundo su capacidad de acción militar para imponerse públicamente a la Autoridad Nacional Palestina. Todos sabían cuál iba a ser la secuencia de los hechos. Y aunque no se supiera de antemano cuántos civiles palestinos iban a morir, se trataba de muertes anunciadas.

Mientras Netanyahu se felicitaba por la efectividad del ataque israelí, el líder de Hamás exigía a Israel no entrar más en la Explanada de Al Aqsa y detener los programas de desahucio de las familias palestinas a las que se amenaza con expulsar del Norte de la ciudad de Jerusalén. Esta dinámica de acción-reacción que Hamás e Israel ponen en marcha cada cierto tiempo solo sirve para demostrar el potencial militar de Israel, la consiguiente campaña victimista de Hamás y la debilidad de la Autoridad Nacional Palestina.

Israel reconoce que ha conseguido sus objetivos. Hamás muestra su satisfacción. La Comunidad Internacional se congratula. Mientras tanto, 243 palestinos, 66 de ellos menores, 12 israelíes, 2 de ellos menores han perdido la vida entre el fuego cruzado. Y así, mientras no cambien las cosas, hasta la próxima ocasión.