Gustavo Petro en España

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, visitó Estados Unidos el pasado mes de abril. En su agenda internacional, el siguiente destino era España. Los Reyes le han dispensado un recibimiento con los debidos honores y han hecho gala no solo de cortesía sino de responsabilidad institucional.

En la sede del Congreso de los Diputados el Presidente Petro se ha referido al trabajo conjunto que Colombia y España deben llevar adelante a favor de la justicia. Petro hasta se ha atrevido a reivindicar para sí la figura del insigne Caballero español Don Quijote de la Mancha, al tiempo que alentaba a los diputados españoles a comprometerse en la construcción de una nueva hermandad con Colombia.

El Presidente colombiano se esfuerza por mantenerse dentro de la alianza de la izquierda bolivariana, pero, con mayor inteligencia práctica que algunos de sus homóninos, no duda en mantener abiertos los canales de comunicación para la cooperación con España. Por eso, en España ha cambiado sus proclamas revisionistas por la cordialidad y calidez propias del pueblo colombiano. Una vez aclarado que el yugo español al que hace unos días se refirió en suelo colombiano no era otro que el yugo del feudalismo, Petro parece haber puesto punto y final al cuaderno de quejas contra España. No sabemos cuánto le durará la cordialidad al mandatario colombiano, pero el compromiso español con Colombia, tal como le ha asegurado el Rey Felipe VI, es real y duradero.