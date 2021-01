Guaidó merece el apoyo que le están negando

El chavismo se ha hecho fuerte en la Asamblea Nacional de Venezuela. Tras las elecciones del mes de diciembre las fuerzas opositoras lideradas por el Presidente encargado Juan Guaidó han perdido la mayoría. Pese a que la oposición asegura que no va a abandonar la Asamblea, Guaidó ha perdido los apoyos internacionales que le avalaban.

Ahora más que nunca los venezolanos necesitan apoyos externos que sostengan su lucha y antepongan la libertad a la tiranía chavista. Sorprende, sin embargo, que la comunidad internacional se haya apresurado a retirar el reconocimiento a Guaidó. Felipe González es uno de los pocos líderes políticos que ha reaccionado rápidamente llamando la atención sobre este preciso aspecto.

La tiranía chavista debe ser contestada internacionalmente porque la única salida para Venezuela es la convocatoria de elecciones libres.

Dejar a Guaidó sin apoyos es dejar vía libre al chavismo para que ocupe la última institución que quedaba fuera de su control. A estas alturas el chavismo ya no tiene nada que demostrar y la comunidad internacional no debería tener dudas acerca de lo que sucede en Venezuela. Los venezolanos deben recuperar el poder que les corresponde pero no pueden hacerlo solos.