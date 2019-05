El gobierno no puede ser equidistante

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha anunciado que va a limitar la actividad política de Leopoldo López. Leopoldo López no es Assange, es el líder de un partido democrático, condenado en un proceso injusto que ha sido descalificado por Naciones Unidas. Leopoldo López está luchando contra un dictador que se mantiene en el poder gracias a unas elecciones declaradas fraudulentas por la mayoría de la comunidad internacional. Leopoldo López necesita hacer política desde la embajada española porque está luchando contra un régimen que asesina, tortura y mata de hambre a los venezolanos.

El Gobierno de Sánchez no ha hecho nada extraordinario al acoger a Leopoldo López y al no entregarlo a la falsa justicia de Maduro. La embajada española en Caracas, como cualquier misión diplomática en el extranjero, constituye terreno inviolable. Pero al limitar las actividades de Leopoldo López, el Gobierno de Sánchez parece estar buscando una equidistancia entre los opositores y el tirano, que es difícil de entender. Sánchez tardó demasiados días en reconocer a Guaidó, y no ha querido liderar en la Unión Europea iniciativas sólidas para la salida de Maduro. La ministra portavoz de Sánchez ha llamado golpe militar al levantamiento de los demócratas. No hay equidistancia posible en la lucha por la libertad en Venezuela.